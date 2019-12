Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a preluat sase clinici private de fertilizare in vitro si a sporit finantarea pentru a face tratamentele accesibile pentru tot mai multe cupluri, in cadrul unui program de oprire a declinului numeric al populatiei, a anuntat executivul de la Budapesta, relateaza agerpres.

- Guvernul ungar a preluat sase clinici private de fertilizare in vitro si a sporit finantarea pentru a face tratamentele accesibile pentru tot mai multe cupluri, in cadrul unui program de oprire a declinului numeric al populatiei, a anuntat executivul de la Budapesta, relateaza agentia Reuters. Premierul…

- Guvernul condus de Angela Merkel si landurile germane au ajuns la un acord privind majorarea pretului pus pe emisiile de dioxid de carbon, una din principalele masuri ale strategiei de mediu a Berlinului, a anuntat luni Ministerul german al Mediului, transmite AFP.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca a propus ca proiectul de lege de modificare a OUG 114 sa contina prevederi in domeniul energiei precum ridicarea barierelor de pret la producator "pentru gazele naturale la 1 iulie 2020 si pentru energia electrica la 31 decembrie 2020". "In ambele…

- Amenzile rutiere, considerate scumpe de mulți șoferi, au ramas la același nivel in ultimii doi ani. Din 2020 insa, acestea ar putea ajunge pana la 22.300 de lei. Guvernul ar putea lua decizia de a alinia punctul de amenda la valoarea actualizata a salariului minim, care ar urma sa creasca de anul viitor.…

- Fetita a fost gasita sambata trecuta in balconul apartamentului in care locuia, alaturi de cațelul ei, undeva in sudul Frantei, scrie a1.ro. Citeste si Femeie gasita cu gatul taiat in propria casa, in Mehedinti. Un suspect a fost dus la audieri Vecinii ingrijorați de starea ei au intrebat-o…

- Premierul a trimis Corpul de control la Transporturi și la Tarom, dupa acuzațiile fostului directorului demis al operatorului Premierul demis Viorica Dancila a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor si la Tarom, "in scopul clarificarii aspectelor…

- Perioada: 16 – 20 septembrie 2019 Metoda de cercetare: interviu in profunzime prin intermediul chestionarului Eșantion: aleatoriu multistadial stratificat, eroare maxima tolerata + / - 3 la suta Universul cercetarii: populația neinstituționalizata la nivel național cu varsta…