Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile care devasteaza de cateva zile coasta de est a Australiei au alimentat un nor de ceața toxica, care a invaluit orașul Sydney, anunța AFP. Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au…

- Australia și Franța sunt la egalitate dupa prima zi a finalei Fed Cup. Ashleigh Barty (1 WTA) și Kristina Mladenovic (40 WTA) au reușit victorii incredibile. Turneul nu e televizat la noi. Franța a frant visul Romaniei de a caștiga Fed Cup și a inceput perfect și finala. La Perth, Australia, in fața…

- Este prima zi din cele trei stabilite, in care romanii din Diaspora iși pot execita dreptul de vot la alegerile prezidențiale. In Noua Zeelanda și in Australia procesul de votare a inceput in aceasta noapte. Astfel, pentru primul tur al alegerilor, romanii din diaspora pot vota in zilele de 8, 9 și…

- Le Roux – Kolbe, Am, De Allende, Mapimpi – Pollard, De Klerk – Vermeulen, Du Toit, Kolisi – De Jager, Etzebeth – Malherbe, Mbonambi, Mtawarira vs Daly – Watson, Tuilagi, Farrell, May – Ford, Youngs – B. Vunipola, Underhill, Curry – Lawes, Itoje – Sinckler, George, M. Vunipola adica Africa de Sud vs…

- Pilotul eston Ott Tanak (Toyota) a obtinut, duminica, titlul de campion mondial la raliu (WRC), dupa etapa din Catalonia, potrivit NEWS.ro.Tanak ii succede in palmares francezului Sebastien Ogier. Cu o etapa inainte de finalul sezonului, in Australia, Tanak, ocupantul locului doi in…

- Mii de cai de rasa sunt macelariți in abatoarele din Australia, iar carnea lor e trimisa apoi in Europa ca sa fie consumata.Detaliile apar intr-o ancheta a televiziunii australiene ABC, care zguduie din temelii industria curselor hipice, citeaza digi24.ro.

- Naționala de minifotbal a Romaniei a pierdut azi, dupa prelungiri, scor 1-2, meciul cu reprezentativa similara a Mexicului in semifinalele Campionatului Mondial. „Tricolorii” de pe sintetic, in randul carora se afla si timisorenii Dragan Paulevici si Dragos Plopeanu, vor lupta maine contra Ungariei…

- Nationala de rugby a Australiei, vicecampioana mondiala, s-a impus sambata, de o maniera categorica, 45-10 (19-3), in fata reprezentativei Uruguay, intr-un meci din Grupa D a Mondialului nipon, disputat la Oita. A fost o partida dominata de la un cap la altul de ''canguri''…