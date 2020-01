Stiri pe aceeasi tema

- In fața acestui dezastru climatic, Celia nu a ramas indiferenta. Cantareața a vorbit cu durere despre tragediile care se petrec in aceste momente in Australia și ii indeamna pe oameni sa se trezeasca și sa faca o schimbare pentru ca „ramanem fara aer si ne-o facem singuri”, spune Celia cu tristețe.…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și șeful executivului au criticat joi „tacerea președintelui francez Emmanuel Macron” cu privire la incendiile violente care fac ravagii în sud-estul Australiei, relateaza AFP.Onyx Lorenzoni, șeful de cabinet al lui Jair Bolsonaro, o funcție…

- Fumul degajat de incendiile de vegetatie din Australia a ajuns in Noua Zeelanda, situata la o distanta de cateva mii de kilometri, iar ghetarii, care de obicei au culoarea alba, au prins o nuanta caramel, potrivit serviciilor de meteorologie si relatarilor de pe retelele de socializare, informeaza…

- Incendiile din Australia se agraveaza pe zi ce trece. Focul continua sa inghita o suprafața tot mai mare in sud-estul țarii, iar fumul a ajuns tocmai pana in Noua Zeelanda. Un ordin de evacuare vizeaza sute de kilometri de coasta, o zona turistica foarte populara. A inceput un adevarat exod, dar…

- Un pompier voluntar, in varsta de 19 ani, este acuzat ca ar fi provocat in mod intenționat șapte incendii de vegetație in sud-estul Australiei, informeaza The Guardian, citat de Hotnews.Tanarul a fost arestat marți, la scurt timp dupa ce a provocat un incendiu in apropierea raului Bega din provincia…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Incendiile fac aerul irespirabil in Australia. Orașul Sydney a fost invaluit intr-un strat dens de ceata toxica, oamenii fiind sfatuiți sa nu iasa din case și sa nu deschida geamurile, transmite Agerpres, citata de b1.ro. Nivelurile de poluare au atins cote periculoase, cele mai ridicate concentratii…

- Incendiile de vegetație au pus stapanire pe zone intinse din Australia și au cauzat moartea a trei persoane, dar autoritațile se tem ca sunt și alte pierderi de vieți omenești. 74 de incendii separate, scapate de sub control, au pus pe jar autoritațile din Australia, mai ales ca exista riscul sa se…