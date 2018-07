Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie are de-a face cu o „criza democratica” din cauza raspandirii unor „viziuni daunatoare” si a manipularii datelor personale, este concluzia Comitetului pentru Mediul Digital, Cultura, Media si Sport (DCMS) al Parlamentului britanic, scrie BBC, potrivit news.ro.DCMS a investigat…

- Statistica ne plaseaza pe locul al doilea in lume la criza de personal, dupa Japonia. In fata acestei situatii grele, tot mai multe companii sunt nevoite sa puna lacatul pe usa. Criza de personal a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii ani, in Romania. 81% dintre angajatori au probleme sa-si gaseasca…

- „N-am sa vorbesc astazi despre efectele revolutiei fiscale pe care le vedeti toti, inflatie, cresterea dobanzii la credite, deprecierea valorii monedei nationale, statul se imprumuta mai scump, dar am sa va vorbesc despre viitorul apropriat, de ce trebuie sa cada Guvernul prin motiune, iar daca nu cade…

- Burse de cercetare in matematica, fizica si informatica, create in semn de omagiu adus astrofizicianului britanic Stephen Hawking, decedat pe 14 martie la varsta de 76 de ani, vor recompensa "studenti exceptionali", a anuntat luni Guvernul de la Londra, citat de AFP. Aceste burse "vor fi acordate unor…

- Zilele devin tot mai fierbinți in zona social-democraților. Scapat de grija problemelor cu Justiție, fostul prim-ministru devine tot mai atractiv pentru nemulțumiții din PSD care susțin ca in acest moment partidul este condus dictatorial de Liviu Dragnea. Potrivit informațiilor noastre, este iminenta…

- Gasirea unei bone a devenit o adevarata provocare pentru zeci de familii din Arad. Fara bunici care sa se ingrijeasca de cei mici, parinții dau anunțuri pe site-uri de specialitate sau pe Facebook, insa cei mai mulți incearca de luni bune sa gaseasca o persoana de incredere care sa accepte un salariu…