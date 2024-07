Stiri pe aceeasi tema

- Nicki Minaj, controversata rapperița americana, a luat o decizie șocanta pentru fanii din Romania. Mii de platitori de bilete enervați de gestul acesteia. Cu 3 ore inainte de a urca pe scena SAGA Festival din București, concertul sau programat pentru duminica, 7 iulie, a fost anulat. Motivul oficial?…

- Vacanța de coșmar pentru sute de romani, dupa ce zeci de zboruri au fost amanate, iar altele chiar anulate. Calatorii, mulți dintre ei insoțiti de copii, au fost nevoiți sa doarma in aeroportul din Bruxelles in așteptarea unor vești despre zborul lor catre Cluj-Napoca.

- Romelu Lukaku (31 de ani) este de departe cel mai ghinionist jucator de la Euro 2024. In meciul cu Romania de la Koln, atacantul lui AS Roma a inscris in minutul 64, insa reușita sa a fost anulata din cauza unui ofsaid la limita. Naționala Romaniei a tremurat in repriza a doua de la Koln cu Belgia.…

- In timp ce majoritatea elevilor din Romania așteapta cu nerabdare vacanța de vara, cei din județul Alba au inceput deja sa se bucure de zilele libere. Elevii de la școlile din satele Loman, Tonea, Strungari și Purcareți au terminat cursurile mai devreme, urmand sa revina la școala abia in toamna. Aceasta…

- O romanca susține ca a trait un coșmar in perioada in care se afla in Grecia. Maria a reușit sa se intoarca in Romania, dar nu fara scandal. Tatal copiilor ei o acuza ca i-a rapit pe cei mici, in timp ce ea spune ca a fost la un pas de a fi omorata.

- Impreuna cu iubitul ei, o cunoscuta vedeta din Romania a plecat intr-o vacanța de vis in Grecia, insa nu se aștepta sa aiba parte o surpriza de proporții. Anisia Gafton, caci despre ea este vorba, a fost ceruta in casatorie intr-o locație de-a dreptul speciala, la Acropola din Atena. Pe rețelele sociale,…

- Giulia Nahmany a venit in Romania pe cand avea 12 ani, dupa o buna perioada in care ea și parinții s-au mutat in Belgia. Vedeta are o relație apropiata și cu bunica ei, care locuiește in Israel și despre care spune ca i-a dat o mulțime de lecții.