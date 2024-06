Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent pentru Antena Stars, Oana Ionița a vorbit despre o noua casatorie dupa divorț. Aflata la un targ de nunți, imbracata in rochie de mireasa, vedeta a spus daca ar mai vrea sau nu sa ajuga din nou in fața altarului.

- Dana Marijuana radiaza de bucurie! Vedeta s-a impacat cu iubitul! De ce l-a iertat artista pe partener, dupa separare. Ce a marturisit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Vor mai face sau nu nunta anul acesta?

- Laura Cosoi a trait momente intense in timpul filmarilor pentru emisiunea Vacanța de Vedeta. Prezentatoarea TV a fost emoționata profund. Iata ce s-a intamplat pe platourile de filmare, in timp ce vorbea despre mama ei.

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) și a fost obligat de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa plateasca 42.000 de euro, suma considerata avere nejustificata, a relatat Agerpres.In februarie 2016, ANI a constatat…

- Cristina Cioran susține ca traiește un coșmar din cauza fostului iubit. Vedeta și Alex Dobrescu s-au intalnit astazi in instanța, asta dupa ce ea a solicitat prelungirea ordinului de protecție, solicitare care i-a fost respinsa acum cateva zile.

- Cel de-al treilea termen in procesul lui Vlad Pascu, autorul teribilului accident de la 2 Mai, in urma caruia au murit doi tineri, are loc, joi, la Judecatoria Mangalia. Instanta ar putea analiza cu acest prilej schimbarea incadrarii juridice solicitata de familiile victimelor.Judecatoria Mangalia a…