- Partida Germania - Danemarca (2-0) a fost intrerupta aproape jumatate de ora in prima repriza din cauza uno fenomene meteo extreme. Iar momentul i-a readus aminte selecționerului Hjulmand și tuturor danezilor de un episod teribil de acum 15 ani, cand un tanar jucator a fost lovit de fulger! Antrenorul…

- Claudia spune ca nu a plecat de acasa, chiar daca a fost batuta de mai multe ori de soț, pentru ca și-a dorit sa țina familia unita, iar copiii sa aiba un tata. Doar ca, in timp, lucrurile ar fi degenerat. Episoadele in care ar fi fost batuta s-ar fi repetat și ar fi devenit o normalitate in familia…

- Gabi Badalau o acuza pe Bianca Dragușanu ca l-a inșelat cu Auday Al-Ahmad, medicul ei estetician. Dupa patru ani de relație, cei doi s-au desparțit cu scandal, deși in urma cu aproximativ trei saptamani pozau intr-un cuplu fericit. Oficial, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai formeaza un cuplu.…

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost lovita cu pumnii in zona feței și a abdomenului de un barbat de 42 de ani, in urma unui conflict spontan pe care fata l-a avut cu copilul barbatului. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, a transmis IPJ Prahova, citat de Observatorul Prahovean.Incidentul…

- Denisa și mama ei nu mai au liniște de cand Eugen, un barbat pe care adolescenta l-a cunoscut acum trei ani pe Facebook, le amenința și terorizeaza. Cele doua nu au putut sa se bucure nici de Paște, dupa ce a venit acasa la ele și a facut scandal.

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Horațiu a facut marturisiri șocante, dupa ce Alex Dobrescu l-a agresat. Reporterul Xtra Night Show a trecut prin momente de panica. Iata ce a transmis acesta despre incident!

- Ciprian și fosta lui iubita s-au desparțit in urma cu doi ani, iar de atunci, fetița a ramas in grija fostei partenere. Femeia locuiește impreuna cu mama ei, cea care ar fi batut-o pe micuța. Copila i-a povestit tatalui ca a fost lovita de bunica, dar chiar și așa, mama fetei nu ar fi facut nimic in…

- Un tanar de 23 de ani din Olt, a murit intr-un accident teribil. Madalin Paul Padura a aflat ca este inșelat de iubita lui, motiv pentru care a mers in cautarea celuilalt baiat. Goana autoturismului cu mulți cai putere i-a adus sfarșitul, dupa ce s-a izbit de un copac.