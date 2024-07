Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Versace a fost gasit mort in propria lui locuința. In acest caz polițiștii au pornit o ancheta, pentru a determina cu exactitate care a fost cauza morții sale. Deși au existat cateva informații publice care ar explica acest lucru, exista doua ipoteze luate in calcul de anchtetatori.

- Vineri seara, Politia Capitalei anunta ca un barbat de 55 de ani a iesit pe strada, in Sectorul 5 din Bucuresti, cu un carucior in care se afla trupul neinsufletit al concubinei sale, in varsta de 56 de ani. Politistii, alertati de trecatori, l-au imobilizat pe barbat. El a sustinut ca a gasit-o moarta…

- In cadrul emisiunii Acces Direct au aparut noi informații in cazul morții lui Madalin, tanarul din Olt. Baiatul și presupusul amant al iubitei se cunoșteau de ceva timp și au existat mai multe probleme intre ei.

- Pompierii targumureșeni au activat joi, 27 iunie, „planul de urgența", in cadrul unui exercițiu ISU menit sa ii pregateasca pe salvatori in cazul unei situații de urgența generata de un accident major. Exercițiul a fost susținut in curtea unui operator economic din municipiul Targu Mureș Exercițiul…

- Procurorii DNA au facut mai multe percheziții in aceasta dimineața la Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, vizat fiind de o ancheta – potrivit unor surse – fix șeful instituției, Mihai Rus, care este nepotul lui Ioan Rus. DNA a revenit ulterior și a precizat ce cerceteaza in acest caz.

- Autorul unui accident soldat cu trei morti, produs in august 2023 pe DN1, la Santimbru, judecat in stare de libertate, a fost condamnat de catre Judecatoria Alba Iulia la 5 ani inchisoare, potrivit solutiei publicate pe portalul instantei, scrie Agerpres. Eduard Norbert Palko a primit o condamnare de…

- Incepe judecata in cazul morții lui Mircea-Vișan Muzsunye zis „Vișinel”, Tribunalul Arad dispunand acest lucru vineri, 24 mai, cand, instanța a constatat „legalitatea sesizarii instantei... The post Incepe judecata in cazul morții lui „Vișinel” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Joi la pranz, 9 mai 2024, Florin Piersic a suferit o noua intervenție chirurgicala la Spitalul Foișor din Capitala. Actorului i s-a inlocuit proteza de la picior, cea despre care specialiștii au precizat ca a stat la baza septicemiei. Dupa operație, Alexandru Rafila a facut lumina in cazul celebrului…