- O romanca susține ca a trait un coșmar in perioada in care se afla in Grecia. Maria a reușit sa se intoarca in Romania, dar nu fara scandal. Tatal copiilor ei o acuza ca i-a rapit pe cei mici, in timp ce ea spune ca a fost la un pas de a fi omorata.

- Csikszereda - Dinamo a oferit un moment de panica, in prima repriza. Un suporter venit de la București a fost transportat de urgența la spital. In prima parte a partidei de pe cochetul stadion de la Miercurea Ciuc, un fan a cazut din tribuna, de la aproximativ 4 metri. In acel moment, panica a cuprins…

- Cum s-a intamplat totulEvenimentul a avut loc in weekend, la o sala de evenimente din apropierea orașului Botoșani. Incidentul s-a petrecut aproape de miezul nopții, cand toți se așteptau sa fie furata mireasa, conform tradiției. In schimb, mirele, in varsta de 44 de ani și sarbatorindu-și ziua de naștere,…

- Momente de panica la o nunta din Botoșani. Deși in mod obișnuit mireasa este in centrul atenției, de aceasta data mirele a reușit sa “fure” spectacolul la miezul nopții. In ziua nunții sale, mirele a fost transportat de urgența cu ambulanța chiar de pe ringul de dans.

- Din fericire, in automobil nu era nicio persoana in acel moment. Insa barbatul care manevra utilajul, s-a speriat si a suferit un atac de panica.Din primele informații, macaraua se afla in zona pentru o intervenție la niște țevi. Autoritatile s-au chinuit ore intregi sa ridice utilajul din cauza faptului…

- Momente de panica la Chefi la cuțite! Richard Abou Zaki a fost la un pas sa se arda, dupa ce o oala incinsa a cazut de pe aragaz. Totul s-a imtamplat in timp ce vorbea cu unul dintre concurenți. Juratul a fost la un pas de un incident nefericit!

- Tragedie intr-o stațiune preferata de turiști, au fost momente de panica in Turcia. Șapte persoane au fost ranite, dupa ce o telecabina s-a rupt. Pasagerii au cazut de la inalțime. O telecabina s-a rupt, in Turcia Vacanța transformata in tragedie in Antalya, o stațiune celebra din Turcia. Potrivit primelor…

- Un incident urmat de momente de spaima s-a produs intr-un magazin din Capitala. Din primele informații, o bucata de tavan s-a desprins, cazand peste o persoana. La fața locului au intervenit cei de la ISU. Potrivit primelor date, incidentul s-a produs la un supermarket de pe strada Liviu Rebreanu. Așadar,…