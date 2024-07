Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu și-a cumparat o casa dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Artista spune ca trece printr-o perioada in care multe lucruri s-au schimbat, dar simte ca totul este spre binele ei. Vedeta a facut turul noii locuințe de care s-a ocupat in cel mai mic detaliu in ceea ce privește amenajarea.

- Oana Radu a fost nevoita sa-și achiziționeze un nou bolid, dupa ce fostul soț nu o lasa sa foloseasca mașina avuta. Pe rețelele de socializare, vedeta a oferit mai multe detalii despre situația in care se afla cu Catalin Dobrescu și a tras un semnal de alarma.

- Dupa cum bine știm cu toții, Isabela și Daniel Onoriu au divorțat in mod oficial! Primele declarații dupa semnarea actelor. Cum a reacționat pilotul de curse. Ce a marturisit fostul avocat a celor doi, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Radu, in varsta de 30 de ani, a uimit de-a lungul timpului cu transformarile sale fizice, dupa ce a slabit multe kilograme. Artista a recunoscut ca la un moment dat s-a gandit sa iși taie stomacul și și-a rugat mama sa vanda casa pentru a putea plati operația.Invitata la podcastul lui Teo Trandafir,…

- Oana Radu și Catalin Dobrescu au fost casatoriti timp de trei ani și au luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand au decis sa divorțeze. Artista a facut dezvaluiri despre relația lor, precum și despre divorț. Artista a precizat ca ziua divorțului a fost cea mai fericita din viața ei.

- Oana Radu, in varsta de 30 de ani, și Catalin Dobrescu au fost casatoriti timp de trei ani și au luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand au decis sa divorțeze. Acum, artista a facut dezvaluiri despre relația lor, precum și despre divorț. Artista a precizat ca ziua divorțului a fost cea mai…

- Dupa ce au divorțat amiabil, Oana Radu a inceput razboiul cu fostul ei soț, Catalin Dobrescu! Cantareața i-a deschis trei procese fostului partener de viața, insa se pare ca intr-unul dintre ele are ghinion. Artista a pierdut și e buna de plata! Iata ce s-a intamplat la cel mai recent termen!