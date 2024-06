Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Baniciu a facut primele declarații dupa ce fiica lui, Ana, a nascut un baiețel perfect sanatos. Artistul și-a vazut nepotul in poze pentru ca nu va putea merge in vizita la spital.Mircea Baniciu traiește momente de bucurie intensa, dupa ce fiica sa, Ana Baniciu, a devenit mama pentru prima oara.…

- Ana Baniciu traiește cele mai frumoase clipe din viața sa! Vedeta și soțul sau, Edi Kovacs, au devenit parinți pentru prima data, dupa ce medicii stabilisera termenul in data de 12 iunie. Ana a dat naștere unui baiețel perfect sanatos, in cursul zilei de ieri, 4 iunie. Tatal artistei, Mircea Baniciu,…

- De cateva zile bune, Emilia Ghinescu traiește in teroare! Artista primește zeci de apeluri in miez de noapte și vrea sa ceara ajutorul oamenilor legii. Interpreta de folclor a facut primele declarații despre situația cu care se confrunta in prezent.

- Cristina Cioran susține ca traiește un coșmar din cauza fostului iubit. Vedeta și Alex Dobrescu s-au intalnit astazi in instanța, asta dupa ce ea a solicitat prelungirea ordinului de protecție, solicitare care i-a fost respinsa acum cateva zile.

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- De trei luni, fiul Corneliei Catanga și soția lui, Alina, traiesc o perioada unica, asta pentru ca vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi și-au dorit ca familia sa se mareasca, iar de curand, au anunțat ca vor avea un copil.

- O noua victorie in instanța pentru Laurette! Agresorul vedetei a fost condamnat la inchisoare cu executare. In urma cu aproape doi ani, bruneta a fost implicata intr-un scandal de proporții, cand a fost batuta intr-un hotel, iar acum s-a facut dreptate in cazul ei.