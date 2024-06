Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, Larisa Udila a fost absenta din mediul online, iar astazi a impartașit cu internauții care este motivul pentru care a lipsit de pe Instagram. Influencerița a aflat in urma cu cateva luni ca este insarcinata pentru prima data și visa ca va avea o fetița, dar sarcina s-a oprit din…

- Lolrelai a primit o lovitura in procesul cu stomatologul acuzat ca ar fi abuzat zeci de femei. Ce decizie au luat magistrații. In cadrul unei intervenții prin Skype in cadrul Știrilor Antena Stars, Lolrelai a vorbit pe marginea acestui subiect.

- Andreea Bostanica, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online, a facut o gafa de proporții. „Regina Tiktok-ului” și-a umilit fanii dupa ce a raspuns unor mesaje negative pe care le-a primit pe rețelele de socializare.

- Anamaria Ferentz vine de sarbatori in Romania, dupa 10 ani in care le-a petrecut in Statele Unite ale Americii. Vedeta se pregatește pentru o perioada de relaxare, petrecuta cu toata familia ei, pe care o aduce de peste ocean. Iata ce vor face de Paște și unde vor merge.

- Valerie Lungu și mama ei sunt intr-un nou scandal! Influencerița și Victoria Lungu nu mai vorbesc deloc in momentul de fața și, mai mult decat atat, nu se mai urmaresc nici pe rețelele de socializare. Iata ce mesaje acide a transmis vedeta pe InstaStory!

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Natalia Mateuț a vorbit despre cum se menține in forma. Vedeta are o silueta de invidia. Iata ce marturisiri a facut co-prezentatoarea de la Xtra Night Show!

- Noi dezvaluiri ies la lumina cu privire la unul dintre cele mai noi și surprinzatoare cupluri din showbiz-ul de la noi din țara. O vedeta din Romania, admirata și apreciata nu doar pentru talent, dar și pentru frumusețea de necontestat, este acum acuzata ca ar fi furat iubitul unei angajate. Noul ei…