Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Serghei Mizil nu se uita la bani atunci cand vine vorba de placerile lui, așa ca nu a stat pe ganduri și și-a cumparat o mașina noua. Iata cum arata bijuteria pe patru roți, dar și cat a costat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Inchirierea unei mașini pentru vacanța este o idee buna daca vrei sa explorezi in voie destinația aleasa și, in același timp, sa ai control deplin asupra programului și itinerarului, fara sa depinzi de orarul altora.

- Laurette a luat o decizie neașteptata! Vedeta vrea sa scape de toate bunurile pe care le are in Romania, astfel ca și-a scos la vanzare casa de lux din Tunari și mașina. Iata de ce a luat Laurette aceastp decizie și unde va locui, dupa ce va ramane fara locuința.

- Un tanar de 23 de ani din Olt, a murit intr-un accident teribil. Madalin Paul Padura a aflat ca este inșelat de iubita lui, motiv pentru care a mers in cautarea celuilalt baiat. Goana autoturismului cu mulți cai putere i-a adus sfarșitul, dupa ce s-a izbit de un copac.

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Natalia Mateuț a vorbit despre cum se menține in forma. Vedeta are o silueta de invidia. Iata ce marturisiri a facut co-prezentatoarea de la Xtra Night Show!

- Actorul din „Lia - soția soțului meu” a reușit sa iși achiziționeze mașina visurilor sale! Extrem de mandru de realizarea lui, Ștefan Floroaica a impartașit primele imagini cu noua ”bijuterie” in mediul online. Iata cum arata!

- Un panoul electoral pe care apare Catalin Drula, șeful USR, a cazut peste mașina unui clujean care circula liniștit pe strada Argeș, langa Hala Agroalimentara din Piața Mihai Viteazu.Incidentul a fost filmat de un șofer cu camera pe bord. ”Multumesc pt filmare! Cat despre incident: nervi, multe drumuri…

- Dupa toate problemele cu legea, Andrew Tate gasește și oportunitați sa se relaxeze! Milionarul britanic a fost surprins alaturi de o domnișoara miserioasa, in timp ce se plimbau cu mașina lui de peste 100.000 euro. Andrew Tate a starnit și reacțiile controversate ale șoferilor, cand a incalcat regulile…