Stiri pe aceeasi tema

- Din luna august, Mellina se tot confrunta cu probleme de sanatate și nimic nu parea ca o ajuta. A fost pe la mai mulți doctori, dar fara rezultat. Cantareața spune ca abia de curand, dupa o lunga perioada, s-a vindecat atunci cand nu mai știa la cine sa mai apeleze.

- Emilia Ghinescu se mandrește cu cei trei copii. Artista ii are pe Andrei și Erika din prima casnicie, care deja știu ce vor sa faca cu viețile lor. Cantareața spune ca i-a incurajat mereu sa faca ce le place și este cel mai mare susținator al lor.

- Cristina Cioran a trecut prin clipe de groaza! Vedeta a dezvaluit coșmarul de care a avut parte in ultima perioada. Un necunoscut a harțuit-o pe rețelele de socializare, trimițandu-i mesaje agresive! Cristina Cioran a rabufnit, dupa ce a fost chiar și amenințata!

- Florin Salam a fost acuzata, din nou, ca a dat țeapa! Manelistul ar fi incasat bani fara sa se prezinte la un eveniment, iar organizatorii ar fi izbucnit. Iata cum il apara impresarul sau și ce s-a intamplat, de fapt.

- Georgiana Lobonț urmeaza sa se mute, anul acesta, potrivit declarațiilor sale, in noua casa care acum se afla in stadiul de construcție. Locuința cantareței este, de fapt, un imobil grandios și in care au investit sume uriașe de bani. Iata cand se vor muta in noua locuința, dar și cat costa!

- Alina Sorescu a trecut prin momente grele dupa divorțul de Alexandru Ciucu. Cantareața și fostul soț se afla in proces pentru custudia fetițelor, iar acesta urmeaza sa se reia pentru a se da o sentința clara in cazul lor. In timp ce artista considera ca Raisa și Carolina ar trebuie sa locuiasca doar…

- Otilia Bilionera, una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara risca sa aiba un sfarșit tragic, in urma cu cațiva ani. A ajuns la spital in stare grava, avand hemoragie interna și totul s-a datorat in urma unor dureri carora nu le-a dat importanța.

- Anița Condescu trece prin momente de coșmar dupa ce copilul ei a fost luat de la școala, in urma cu o zi și nu mai știe nimic despre el. Vedeta considera ca soțul ei este vinovat, mai ales ca a cerut emiterea unui ordin de restricție impotriva sa.