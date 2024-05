Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a facut o cerere surprinzatoare, propunand modificarea legislației pentru a introduce brațarile electronice in procedurile de arest la domiciliu și control judiciar. Aceasta inițiativa ar urma sa ofere o soluție moderna și eficienta pentru supravegherea persoanelor.

- Smiley a raspuns tuturor controverselor legate de piesa care a innebunit planeta, "Made in Romania". Melodia care a devenit virala in toata lumea are clar origini romanești, insa cine este cel care a creat-o, de fapt. Iata ce a spus celebrul artist.

- Cantarețul de manele a declarat ca „se va face curațenie imediata”, iar despre banii de la evenimentele la care nu s-a mai prezentat a spus ca „sunt dați inapoi”.Florin Salam a fost reținut! Manelistul este cercetat intr-un nou dosar de inșelaciunePolitistii Direcției Generale de Politie a Municipiului…

- In urma cu o zi, frații Tate au fost eliberați, dupa ce au fost saltați de polițiști. Milionarii britanici ar avea, din nou, probleme cu legea, din cauza unor acuzații ale unor presupuse victime din trecut. Avocații fetelor au facut declarații despre acest dosar și i-au acuzat pe frații Tate ca vor…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus amanarea extradarii fratilor Andrew si Tristan Tate in Marea Britanie pana la solutionarea dosarului in care au fost trimisi in judecata in Romania, judecatorii stabilind ca ei sa fie pusi in libertate. Potrivit deciziei instantei, magistratii romani au fost de acord…

- Frații Tate au ajuns in arestul poliției seara trecuta, pe 11 martie. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare, dupa ce autoritațile din Marea Britanie au redeschis un dosar penal. Milionarii urmeaza sa fie judecați pentru fapte petrecute in 2012.