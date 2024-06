Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Campina au deschis o ancheta, dupa ce au fost sesizati ca un barbat de 59 de ani, care era internat intr-un centru de ingrijire, a murit la scurt timp dupa ce a fost transportat la un spital. Fiul victimei a reclamat ca nu a fost ingrijit corespunzator.

- Momente dificile in familia unei doamne a teatrului romanesc. Ileana Stana Ionescu, in varsta de 87 de ani a ajuns de urgența la spital și se pare ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate.

- Decizie de ultima ora in dosarul in care Florin Salam este cercetat pentru inșelaciune. Ce hotarare au luat procurorii, in urma cu doar cateva momente. Ce urmeaza sa se intample cu artistul iubit de o țara intreaga.

- In ultimele saptamani, Florin Piersic a fost internat in patru instituții medicale pentru a fi tratat de septicemie. Primul spital la care a ajuns marele actor a rupt tacerea. Apar noi informații despre condiția medicala a pacientului: „La momentul internarii exista infecția”. Florin Piersic Florin…

- Actorul Florin Piersic se afla internat la Institutul “Matei Bals”, starea sa fiind in prezent una stabila, au declarant, pentru Agerpres, surse medicale. Actorul Florin Piersic fusese internat la Institutul Inimii “Niculae Stancioiu” din Cluj-Napoca, dupa ce duminica a suferit o interventie de extragere…

- Adrian Mititelu Jr. a avut parte de o perioada dificila dupa meciul dintre FC U Craiova și Dinamo. Implicat intens in activitatea echipei, el a cedat sub presiunea stresului, recurgand la antidepresive pentru a face fața situației. Din nefericire, doza administrata a fost excesiva, provocand o intoxicație…

- Sute de oameni s-au mobilizat sambata și au venit in Piața Victoriei sa protesteze pentru Sebi și a Roberta, tinerii uciși in accidentul de la 2 Mai. A fost un meeting pașnic, insa emoțiile l-au copleșit pe tatal lui Sebastian. Acesta a fost luat de urgența cu ambulanța, dupa ce i s-ar fi facut rau.…

- Momente dramatice pentru o femeie din Targoviște, in varsta de 53 de ani! Vineri, aceasta a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost lovita de o mașina. Groaznicul accident s-a petrecut pe raza municipiului, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Mircea cel Batran. La volanul mașinii implicate…