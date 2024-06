Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion și Daliana Raducan planuiau sa se casatoreasca in Italia, dar pana la urma evenimentul a avut loc in țara, pe 8 iunie. Intr-un interviu pentru Antena Stars, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a dezvaluit ce l-a impiedicat sa iși faca nunta peste hotare. Sambata, 8 iunie, Razvan Simion…

- In urma cu cateva zile a avut loc nunta lui Razvan Simion cu Daliana Raducan, iar un detaliu care nu a scapat trecut cu vederea a fost faptul ca Daliana Raducan nu a aruncat buchetul de flori pentru a-l prinde viitoarea mireaasa, așa cum se obișnuiește! Iata motivul neașteptat pentru care a trecut pe…

- Razvan Simion a avut alaturi toți oamenii dragi la nunta lui. Prezentatorul TV are o familie frumoasa, de care s-a bucurat in cea mai importanta zi a vieții lui. Parinții prezentatorului TV au avut o apariție absolut impecabila. Iata cum arata tatal lui Razvan Simion.

- Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție in urma cu cateva zile. Au organizat o nunta in secret și i-au luat pe fani prin surprindere cu imagini emoșionante de la nunta lor! Iata cele mai speciale ipostaze in care au fost filmați, in ziua cea mare!

- In mare secret, la finalul saptamanii celebrul realizator Razvan Simion și partenera sa Daliana Raducan, s-a casatorit, devenind nunta surpriza a acestei luni. Doar alaturi de familie, nunta a fost intr-un cadru intim, dar cu toate astea s-a aflat cat a fost darul la nunta lui Razvan Simion cu Daliana…

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit in mare secret, iar evenimentul a fost unul inedit. Cei doi și-au dorit ca petrecerea sa fie la superlativ și totul a stralucit, de la decor și pana la ținutele invitaților, deoarece au avut și un dress-code ce a trebuit sa fie respectat.

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- Vara aceasta mai jucam la o nunta! Daliana Raducan a dezvaluit ca a stabilit data nunții cu prezentatorul Antenei 1, Razvan Simion. Cei doi logodnici au trimis deja invitațiile pentru marele eveniment, noteaza click.ro. Daliana Raducan (33 de ani) și Razvan Simion (43 de ani) formeaza un cuplu de aproape…