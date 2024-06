Stiri pe aceeasi tema

- Au fost momente neașteptate la petrecerea de aseara. Gabi Badalau a venit cu noua iubita pe care a prezentat-o tuturor, in timp ce Bianca Dragușanu a spus ca momentan nu exista nimeni in viața ei. In același timp, la eveniment a fost și barbatul despre care afaceristul spune ca blondina l-a ținut ascuns.…

- Formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din lumea mondena și din exterior, pare ca sunt familia perfecta. Adela Popescu spune ca, deși toata lumea crede ca intre ea și Radu Valcan nu sunt probleme, prezentatoarea TV marturisește ca sunt momente și cand se cearta, uneori de la lucruri minore.

- Fara indoiala, toata lumea are zahar in casa. Cu toate acestea, foarte puțini știu ca acest produs poate face minuni pentru gazon. In continuarea acestui articol, noi iți vom spune cum sa folosești zaharul pentru a avea o gradina de-a dreptul uluitoare. Deși poate parea incredibil, zaharul ucide buruienile…

- IT-ist clujean in cautarea casei ideale: De ce Oradea este in topul listei luiUn IT-ist din Cluj care lucreaza remote cere sfatul internauților daca sa se mute la Oradea. Tanarul a facut și un document cu cele mai importante criterii pentru el atunci cand locuiește intr-un oraș in care a acordat note…

- Pana de curand puțini știau despre ea. Dar, ca urmare a unui anunț recent, acum aflam despre comuna din Romania despre care toata lumea vorbește, și despre cum s-a imbogațit cu aproape 100 de milioane de euro. Investiții de 100 de milioane de euro in comuna din Romania despre care toata lumea vorbește…

- Dana Budeanu l-a observat pe soțul Elenei Gheorghe și a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Cornel Ene. Creatoarea de moda a precizat ca partenerul artistei este un barbat foarte frumos, iar Elena a reacționat imediat.Dana Budeanu a surprins pe toata lumea cu declarațiile facute recent despre…

- De Paște, producatorii se intrec in a face cozonacul ideal pentru preferințele publicului, știut find ca, așa cum se intampla și in perioada Craciunului, acest tip de produs este cautat și in aceasta perioada. Prin urmare aceștia pun la bataie cele mai...

- Desparțire neașteptata in lumea vedetelor. Dupa o relație de doar o jumatate de an, au ales sa iși spuna adio. Pareau foarte apropiați și toata lumea ii admira, dar au mers pe drumuri diferite. Ce i-a determinat sa faca acest pas. Desparțire șocanta in lumea vedetelor Unul dintre cele mai controversate…