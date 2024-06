Stiri pe aceeasi tema

- Omar Hayssam, prima persoana care a fost judecata și condamnata pentru terorism in ultimii 30 de ani in Romania, a fost surprins, vineri, de jurnalistii de la Gandul in scaun cu rotile, in timp ce era scos dintr-o clinica privata din Bucuresti, escortat de mascati inarmati pana in dinti.

- Dana Roba face declarații exclusive despre convorbirea telefonica cu Daniel Balaciu, inca soțul ei. Ce i-a transmis barbatul din inchisoare. Make-up artist-ul vorbește și despre traumele fetițele sale. Declarații exclusive!

- O femeie a fost ucisa cu sange rece de catre un vecin in varsta de 66 de ani, in Buzau. Insa ceea ce amplifica și mai mult tragicul incident este faptul ca soțul ei, imobilizat intr-un scaun cu rotile, a fost martorul neputincios al intregii scene, privind fara putere cum partenera sa de viața iși gasea…

- Lovitura pentru Dana Roba! Make-up artistul nu poate sa iși duca fetițele in vacanța in Paris, din cauza lui Daniel Balaciu! Fostul ei soț ar refuza sa ii semneze acordul, din spatele gratiilor. Mai mult, ar fi fost contactata chiar și de fostul ei socru. Iata ce declarații a facut!

- O femeie din Brazilia a adus un barbat in varsta de 68 de ani, aflat intr-un scaun cu rotile, intr-o sucursala bancara si a incercat sa-l faca sa semneze pentru un imprumut, dar acesta era mort de cateva ore, a relatat politia braziliana, citata de Reuters.

- O femeie a adus un barbat in varsta de 68 de ani, aflat intr-un scaun cu rotile, intr-o sucursala bancara și a incercat sa il faca sa semneze pentru un imprumut, dar acesta era mort de cateva ore, a anunțat miercuri, 17 aprilie, poliția braziliana, potrivit Reuters.Erika Vieira Nunes a adus cadavrul…

- Florin Mihuț i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite cu povestea sa de viața. Concurentul a suferit un accident de motocicleta și a ajuns imobilizat intr-un scaun cu rotile. Totul s-a schimbat pentru el, iar perioada de acomodare a fost extrem de grea.

- Florin Mihuț este tanarul in scaun cu rotile care i-a impresionat pe chefi cu povestea lui de viața incredibila, in ediția 8 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 3 aprilie 2024. Iata ce le-a spus juraților despre cel mai dificil moment prin care a trecut.