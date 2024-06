Stiri pe aceeasi tema

- Artistul susține ca se trezește la prima ora și merge pe plaja din Navodari, acolo unde deține cele șase garsoniere, și aduna pet-uri din gunoaiele lasate de turiști pe plaja sau prin stațiune.In acest fel, dupa ce le duce la aparatele de reciclare, aduna bani in plus. Strange mii de sticle și a povestit…

- Principala problema este apa care intra la motor. Ceea ce se poate intampla fie atunci cand mașina e parcata, fie cand circuli pe o strada inundata.Daca motorul e oprit atunci cand apa ajunge in apropierea lui, sunt mari șanse sa eviți o dauna totala. Chiar și in cazul in care apa patrunde in camera…

- Mihai Traistariu nu poate inchiria inca apartamentul de cinci stele pe care l-a achiziționat in Mamaia Nord. Intr-un interviu pentru Click, cantarețul a dezvaluit ce se intampla cu noua lui unitate de cazare.Pe langa cele șase garsoniere pe care le deține in Navodari și pe care le ofera spre inchiriere…

- Un pompier de 22 de ani si un functionar de la Oficiul National al Padurilor (Conaf) au fost arestati vineri in Chile, fiind suspectati ca au provocat incendiul soldat cu 137 de victime la inceputul lunii februarie in orasul Vina del Mar, situat pe coasta Pacificului, la 120 de kilometri nord-vest de…

- Miercuri, 8 mai, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea unei infracțiuni de talharie, reținand o femeie. Citește și: Argeș. Prins furand de pe raft, a reacționat cu violența! Are 20 de ani și nu e la prima abatere…

- Catalin Stanciulescu, vlogger-ul roman devenit celebru pentru in peregrinarile sale a facut interviu cu fratele celebrului baron al drogurilor, Pablo Escobar, a vizitat Wuhan, locul din China de unde a pornit pandemia care a ucis zeci de milioane de oameni.

- S-a vorbit deja, cu pasiune, despre nevoia unui sistem modern și performant de aparare, care sa slujeasca Romania noastra atunci cand potențialii inamici se vor napusti sa atace. Ministerul Cercetarii și Inovarii a anunțat deja un obiectiv indrazneț: drona romaneasca. Conduși de intuiție dar și de un…

- Legea care interzice staționarea cu motorul pornit in orașe a facut un pas important spre implementare, trecand tacit de Senat. Inițiativa legislativa a fost adoptata in mod tacit de Senat, fara un raport suplimentar de respingere din partea comisiilor de specialitate, dupa ce Guvernul și-a exprimat…