Vali Vijelie a fost surprins de mai multe ori in compania unor domnișoare misterioase, dar chiar și așa, tot acasa s-a intors. Manelistul a dat de ințeles ca soția lui, Carmen Rusu, nu ar fi geloasa, asta in condițiile in care s-a zvonit ca s-ar fi lasat cu o cearta destul de serioasa in familie dupa ce au aparut imagini cu Vali Vijelie și o bruneta.