Stiri pe aceeasi tema

- Ianis și Elena Hagi s-au bucurat de o nunta de vis la Domeniul Știrbey. Momentul tortului a fost foarte așteptat, iar invitații au avut parte de o surpriza foarte mare. Mirii au optat pentru ca tortul sa aiba șapte etaje și sa fie decorat elegant, conform gusturilor lor.

- Ianis și Elena Hagi au ajuns, in jurul orei 21:00, la Palatul Știrbey, la un moment special: dansul mirilor. Internaționalul roman și iubita lui au ales o piesa celebra. Mirii au reușit, astfel, sa emoționeze invitații pana la lacrimi.

- Nunta lui Ianis Hagi cu Elena Tanase are loc azi, duminica, la București.Ianis și Elena Hagi iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu astazi, 14 iulie, iar trustul Antena are dreptul exclusiv de difuzare a celor mai frumoase momente de la eveniment. Nunta este transmisa de ambele canale, Antena 1…

- Ianis și Elena Hagi se casatoresc duminica, 14 iulie 2024, la Biserica Sf. Visarion din București. Intrarea in lacașul de cult a fost decorat cu flori albe, la fel ca restul aranjamentelor. Mirii au vrut bujori și trandafiri. De altfel, au inceput sa soseasca și primii invitați la biserica. Unul dintre…

- Pe 14 iulie, Ianis Hagi și Elena se vor casatori religios, iar petrecerea de nunta se va desfașura intr-un loc de poveste din Buftea. Cei doi au vorbit inainte de eveniment, despre ce traditii vor respecta și despre cum merg pregatirile pentru ziua cea mare.Intr-un interviu acordat pentru Antena 3,…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se pregatesc pentru cea mai importanta zi din viața lor. Fotbalistul și frumoasa lui soție vor pași in fața altarului in ziua de 14 iulie, apoi se vor indrepta catre Palatul Știrbey unde ii va aștepta o noapte memorabila. Pregatirile au inceput in urma cu șase luni și mirii…

- Ianis Hagi și Elena promit o nunta grandioasa, duminica, 14 iulie 2024, pe Domeniul Știrbey. Rugați intr-un interviu pentru Observator sa-și transmita un mesaj pentru ei din viitor, Elena a spus: „Sa nu uitam sa fim fericiți”. Antena transmite in exclusivitate imagini de la nunta lui Ianis si a Elenei…

- Ianis Hagi si sotia sa, Elena duminica, 14 iulie 2024, celebreaza nou moment important in viata. Cei doi iau parte la cununia religioasa si la petrecerea cea mare de nunta.Initial, Ianis Hagi isi dorea ca nunta sa aiba loc in orasul sau natal, Constanta. Cu toate acestea, cei doi au decis in cele din…