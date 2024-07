Stiri pe aceeasi tema

- Babasha a fost pe prima pagina a ziarelor ultimele zile, dupa ce a fost invitat de cei de la Coldplay pentru a canta alaturi de ei pe scena. Cu toate acestea, fanii trupei nu au fost foarte mulțumiți de apariția surpriza. Unii spun ca Babasha a primit mulți bani pentru a urca pe scena, dar […] The post…

- Geanina Ilieș și fiul ei, Patrick, au participat la concertul Coldplay din București, iar reacția pe care a avut adolescentul cand a vazut pe care o are publicul in ceea ce il privește pe Babasha a surprins-o pe prezentatoarea TV! Iata ce i-a spus Patrick!

- Amna a primit un avertisment din partea medicilor! Artista s-a dus la doctor pentru a-și face cateva investigații, dar a avut parte de o veste cu totul și cu totul neașteptata. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta cantareața!

- Emisiunea „Follow Us” prezentata de Ilinca Vandici și Teo Trandafir la Kanal D2 iși schimba ora de difuzare. Va fi difuzata de luni pana joi, de la 21:00, in loc de ora 15.00. Dezbaterile pe teme de interes public, dar și discuțiile intense pe marginea ultimelor evenimente din showbiz continua așadar,…

- A fost o finala incendiara la Eurovision 2024! O mulțime de artiști excepționali au facut show pe scena, dar doar Nemo a convins publicul din Europa ca merita sa caștige. Iata cine este artistul elvețian care a obținut 591 de puncte și a spart trofeul pe scena, la scurt timp dupa ce l-a primit.

- Pe scena Romanii au talent, in ediția de vineri seara, 3 mai 2024, a urcat o blonda superba, indragostita de limbi straine și muzica. Ea este Evelyn Iekel din Iași, are 20 de ani, dar acum locuiește in București, unde e studenta la Administrarea afacerilor cu predare in limbi straine, limba engleza,…

- Romica Țociu și Cornel Palade vor urca, duminica aceasta, pe scena show-ului de umor de la Antena 1, unde vor sarbatori un 1 Mai Muncitoresc tradițional, autentic, iar jurații se vor amuza copios la sceneta lor plina de savoare... la propriu! Ce moment au

- Familia Regala britanica se confrunta cu o perioada extrem de dificila. Atat Regele Charles cat și nora sa, Kate Middleton, au primit diagnosticul de cancer. Amandoi sunt in prezent sub tratament medical specific și se concentreaza pe procesul de vindecare, noteaza click.ro. Situația de sanatate a monarhului…