- Oana Radu și-a cumparat casa noua dupa divorțul de Catalin Dobrescu. S-a mutat in noul apartament in urma cu ceva timp și a facut și inaugurarea locuinței. Artista și-a invitat, evident, și cei mai apropiați oameni pe care ii considera ca parte din familie.

- Sunt puține momentele in care Mihaela Radulescu și iubitul se afișeaza impreuna, dar și atunci cand o face, vedeta are de ce sa se mandreasca. Felix Baumgartner nu dovedește doar ca are bani, ci și ca este bogat sufletește, mai ales atunci cand vede un copil.

- Traume ale coastelor, feței și septului nazal, trei dinți scoși și o stare generala proasta, care nu prezinta semne de atenuare. In aceasta stare a ajuns tanar milanez de 25 de ani care se plimba pe strada Rismondo, in Baggio, și a intervenit pentru a apara o fata batuta de iubitul ei. Imediat s-a…

- Anda Adam și iubitul ei, Yosif Mohaci, iși doresc un copil. In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, cei doi indragostiți au vorbit despre acest subiect important al vieții lor. Iata ce au declarat pentru emisiune!

- Este rasfațata de barbatul cu care formeaza un cuplu de aproximativ doi ani, insa nu vrea sa se casatoreasca. Mai mult, mondena a recunoscut și ca l-a inșelat pe barbatul care a cerut-o in casatorie.

- Maria Andria și iubitul ei aveau de gand sa faca pasul cel mare, dar se pare ca s-au razgandit. Blondina nu crede ca i s-ar potrivi statutul de femeie maritata, așa ca, nu se vor mai casatori. A decis sa faca ceva schimbari și pe plan profesional.

- Cea mai așteptata gala de box a avut loc in Craiova, la sfarșitul saptamanii trecute! Ronald Gavril a avut un adversar pe masura insa a reușit sa caștige și sa pastreze centura WBC Latinp. Atat iubita lui, Anamaria Prodan, cat și mama pugilistului au fost acolo pentru a-l susține la orice pas.

- Dana Marijuana radiaza de bucurie! Vedeta s-a impacat cu iubitul! De ce l-a iertat artista pe partener, dupa separare. Ce a marturisit cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars. Vor mai face sau nu nunta anul acesta?