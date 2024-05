Stiri pe aceeasi tema

- O romanca susține ca a trait un coșmar in perioada in care se afla in Grecia. Maria a reușit sa se intoarca in Romania, dar nu fara scandal. Tatal copiilor ei o acuza ca i-a rapit pe cei mici, in timp ce ea spune ca a fost la un pas de a fi omorata.

- Alegeri 2024: Pana la ce ora se poate vota. Procesul se poate prelungi pana la miezul nopții, daca este nevoie Alegeri 2024: Pana la ce ora se poate vota. Secțiile de votare raman deschise pana la ora 22:00, iar votarea incepe la 7:00, au anunțat reprezentanții Autoritatii Electorale Permanent. Șeful…

- Problemele de logica reușesc sa dea batai mari de cap și adulților. O simpla intrebare de matematica care se pune la școala primara a devenit virala pe rețelele de socializare, iar internauții au incercat sa afle varianta corecta.

- Selly, unul dintre cei care se ocupa de „Beach, Please!” promite ca festivalul de anul acesta va fi cel puțin la fel de spectaculos precum cel de anul trecut. Wiz Khalifa urmeaza sa vina pentru prima data in Romania, la fel și Anitta.

- Mai multe intrebari din cadrul chestionarului prezentat cetațenilor in cadrul recensamantului populației și locuințelor, care a luat start ieri, au provocat nedumerire și indignare in randurile internauților, dar și critici unor politicieni. In context, fostul premier, Ion Chicu, a sugerat „mai marilor…

- Romania a intrat in noaptea de sambata spre duminica, incepand cu ora 00.00, in Spatiul Schengen, cu frontierele aeriene. Ce se schimba pentru romanii care merg pe aeroport? Pentru calatorii romani, intrarea in Spatiul Schengen aerian inseamna ca pe aeroport nu se vor mai opri la filtrele de control…

- Este șoc in lumea muzicii din Romania! Un cunoscut cantareț de manele, cu soție și doi copii acasa, a fost prins in flagrant de polițiști, in timp ce se intalnea cu o minora, la Gara de Nord. Se pare ca artistul a venit special din Galați in Capitala, dupa ce a purtat mai multe conversații cu ea.

- Simularea examenului de Bacalaureat a inceput luni, 4 martie, cu proba la Limba romana.Potrivit unei postari Dexonline, unul dintre cuvintele care i-a pus in dificultate pe elevi a fost ”sforțari”. Elevilor li s-a cerut sa dea un sinonim pentru acest substantiv.Termenul a fost cautat de peste 14.000…