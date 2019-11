ŞTIRILE AMIEZII ÎN JUDEŢE - 22 NOIEMBRIE * Sapte copii au fost transportati la spital cu traumatisme minore, vineri dimineata, dupa ce un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz scolar in localitatea aradeana Ghioroc.



* Un sofer care a incercat sa mituiasca doi politisti din cadrul unui post de politie comunala din judetul Braila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru dare de mita, dupa ce a fost prins in flagrant de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, sesizati de cei doi agenti, potrivit unui comunicat de presa remis vineri de Directia Generala Anticoruptie (DGA).



* Administratorul public… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- * Ursul din judetul Harghita nu ar fi agonizat atat de multe ore pana sa fie tranchilizat si impuscat daca ar fi fost aprobata infiintarea, la Sibiu, a primului Serviciu de Urgenta pentru Animalele Salbatice (SUAS) din Romania, care sa functioneze in dispeceratul 112, spune initiatoarea proiectului…

- * Trupul copilului de 8 ani din localitatea Pecineaga, disparut sambata, a fost gasit vineri dimineata intr-unul dintre bazinele colectoare de dejectii de animale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. * Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Braila sunt…

- * Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca "modul pagubos de a legifera" al decidentilor politici in domeniul invatamantului are efecte in special in invatamantul superior. Seful statului a subliniat ca educatia si cercetarea sunt indispensabile in economia bazata pe cunoastere, singura…

- * Un agent de politie a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt pentru savarsirea mai multor fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat de presa transmis, vineri, de Directia Generala Anticoruptie (DGA). * Un microbuz in care se aflau 12 persoane, care plecau…

- * Alocatiile de stat pentru copii vor fi indexate anual, in raport cu indicele de inflatie, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ministrul Muncii, Marius Budai. * Inspectorul scolar general al ISJ Suceava, Gabriela Mihai, insotita de un kinetoterapeut, a verificat, vineri,…

- * Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred in onestitatea romanilor ca vor alege binele. (...) Este pentru prima data cand vom putea avea un…

- * Ministrul Turismului, Bogdan Trif, considera ca alegerile anticipate ar putea fi posibile, iar daca vor avea loc, PSD "poate sa mearga cu capul sus in fata romanilor." Intrebat daca sunt posibile alegeri anticipate, ministrul Trif a declarat miercuri: "Din pacate, vad ca orice e posibil. Noi, repet,…