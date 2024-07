Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18.07.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane si supunerea la munca fortata sau obligatorie.Potrivit…

- La data de 15.07.2024, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus retinerea unui inculpat militar , cercetat pentru comiterea infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse susceptibile…

- La data de 07.07.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. In cursul aceleiași zile, in timp ce se aflau in incinta…

- La data de 2 iulie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea unui inculpat cercetat pentru infracțiuni de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produse…

- La data de 20 iunie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala au dispus reținerea a doi indivizi acuzați de introducerea in țara și traficul de droguri de risc. Aceasta decizie a venit dupa ce, pe 19 iunie 2024, unul…

- In perioada 5, 6 și 7 iunie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au decis reținerea a patru suspecți, inclusiv trei minori, unul in varsta de 14 ani și doi de 16 ani, sub acuzația de trafic de droguri de risc. De asemenea,…

- La data de 28 mai 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte…

- Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…