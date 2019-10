*CFR Calatori informeaza ca, incepand din 27 octombrie 2019, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4:00 devenind ora 3:00, insa acest lucru nu va duce la modificarea mersului trenurilor, potrivit unui comunicat al operatorului feroviar, remis AGERPRES. *Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat la data de 25 octombrie 2019 cererea de finantare pentru proiectul 'Constructia autostrazii Sibiu - Pitesti Sectiunile 1, 4 si 5', depus de C.N.A.I.R. in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile…