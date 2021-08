Un deputat PNL îi cere șefului liberalilor teleormăneni, Eugen Pîrvulescu, să se autosuspende, pe fondul unei anchete DNA

"Am aşteptat câteva zile. Am aşteptat o săptămână. Am aşteptat două săptămâni. Nu s-a ȋntâmplat nimic, nu s-a sesizat nimeni. Drept urmare, pe această… [citeste mai departe]