Un videoclip amuzant a aparut pe retelele sociale in aceasta dimineata.Un cioban din Constanta si a filmat oile in timp ce si indruma colegii sa continue protestul fermierilor si transportatorilor.Iata ce spune ciobanul: "Haideti, colegii, ca au iesi si oile. Haideti spre Bucuresti", ii indeamna acesta pe oamenii nemultumiti.