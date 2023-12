Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 28 de ani, care lucra ca ingrijitor la o ferma de animale din localitatea Albestii Bistritei, a decedat, luni, in urma unui incendiu care a cuprins casa proprietarului fermei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.In urma acestui incident,…

- La data de 3 noiembrie 2023, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cogealac au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana a fost gasita inconstienta intr un imobil din comuna Fantanele.La data de 3 noiembrie 2023, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Sectiei…

- Ieri dimineața, 31 octombrie a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un tanar a fost gasit decedat intr-un imobil din comuna Rona de Sus. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au identificat corpul neinsuflețit al…

- La data de 26 octombrie 2023, in jurul orei 15:40 , politistii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Plevnei din municipiul Tulcea a avut loc un accident rutier. La data de 26 octombrie 2023, in jurul orei 15:40 , politistii din cadrul Biroului Rutier au fost…

- La data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 12:15, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel la 112, de catre un barbat din comuna Movileni, judetul Olt, cu privire la faptul ca tatal sau s a incuiat in casa si ameninta ca va da foc imobilului. La data de 16 octombrie…

- La data de 15 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Macin au fost sesizati cu privire la faptul ca in oras a avut loc un accident rutier.La data de 15 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Macin au fost sesizati cu privire…

- La data de 2 octombrie 2023, in jurul orei 18:43, politistii Sectiei 4 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 35 de ani, ameninta ca se arunca de pe acoperisul unui bloc cu 4 etaje, situat pe Calea Circumvalatiunii din Timisoara.La data de 2 octombrie 2023, in jurul…

- La data de 29 septembrie 2023, ora 22.05, politistii Sectiei nr. 3 Politie Rurala Bolintin Vale au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Uurgenta 112, de catre o femeie, din comuna Bolintin Deal, cu privire la faptul ca un vecin ar fi fost agresat fizic.La data de 29 septembrie…