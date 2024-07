Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Unitatii Teritoriale de Cautare Persoane Disparute sau Urmarite au pus in aplicare la data de 12 iulie a.c. un mandat de executare a pedepsei emis de Judecatoria Braila impotriva unui barbat in varsta de 37 de ani.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost condus si incarcerat in…

- Ieri, 11 iulie 2024, un eveniment rutier a avut loc pe D.N. 39, in apropierea comunei Agigea.Potrivit IPJ Constanta, deplasati la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 42 de ani, ar fi condus un autoturism si ar fi lovit un alt vehicul.In urma testarii cu aparatul din dotare, au reiesit…

- Un accident rutier a avut loc ieri, 11 iulie, in Agigea, judetul Constanta. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 49 de ani, ar fi condus un autoturism, ar fi pierdut controlul directiei si ar fi parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un stalp. In urma accidentului…

- IPJ Constanta informeaza ca s au efectuat perchezitii domiciliare, ieri, 14 iunie 2024, in municipiul Constanta si comuna Cuza Voda, la domiciliile a doi barbati banuiti de savarsirea infractiunii de talharie.Ca urmare, doi barbati au fost retinuti. Astazi, 14 iunie a.c., vor fi prezentati Parchetului…

- In jurul orei 02:05, politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au fost alertati cu privire la un accident rutier pe D.N. 22.La fata locului, politistii au constatat ca evenimentul s a produs intre un autoturism si un autobuz, ambele conduse de…

- Pentru ca siguranța traficului rutier sa se desfașoare in condiții de siguranța, polițiștii au acționat zilnic pentru identificarea celor care nu respecta legislația rutiera in vigoare. In acest weekend doi tineri au incalcat normele rutiere in vigoare, fiind depistați in trafic de polițiștii Secției…

- Politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier in ultimele zile, intervenind prompt pentru a asigura siguranta traficului si pentru a sanctiona comportamentele ilegale.Oficial de la IPJ Constanta Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti…

- In ultimele zile, politistii au desfasurat actiuni intensive pentru combaterea incalcarilor grave ale regimului rutier.Mai mulsi soferi s au ales cu dosare penale.Oficial de la IPJ Constanta Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiLa data de 13 mai a.c., in jurul orei 23.23, politistii…