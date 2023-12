Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa ne mai miram ca sunt multe accidente, cand inconștiența e la tot pasul? Un clujean a fost arestat preventiv dupa ce a fost depistat de polițiștii clujeni, in timp ce se afla la volan fara a deține permis de conducere și avea numere de inmatriculare false. La data de 27 octombrie a c., [...] Articolul…

- Polițiștii au identificat in trafic, in seara de 12 octombrie, un autoturism condus prin localitatea Huta de un tanar de 23 de ani, din localitatea Meseșenii de Jos. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca mașina era radiata din circulație, iar placuțele cu numarul de inmatriculare montate…

- Joi, 12 octombrie, polițiștii Biroului Rutier, au reținut un tanar in varsta de 18 ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In fapt, la data de 11 octombrie, in jurul orei 15:55, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca pe DJ 693, intre…

- La prima vedere pare a fi opusul mercenarilor Wagner, este tatuat, are barba și parul lung, a studiat economia la Paris și vorbește fluent rusa, engleza, spaniola și franceza. Intra in cele mai bune restaurante, are imaginea unui erou in Republica Centrafricana și calatorește constant in Camerun, Ciad,…

- Politistii au oprit cu focuri de arma, duminica, masina in care se afla un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele acestora, a informat Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Ilfov. Barbatul, care conducea un autoturism fara placute de inmatriculare, a fost scos din masina prin geamul lateral.…

- Politistii au oprit cu focuri de arma, duminica, masina in care se afla un sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele acestora, a informat Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Ilfov. Barbatul, care conducea un autoturism fara placute de inmatriculare, a fost scos din masina prin geamul lateral.…

- Polițiștii de la rutiera din Ilfov l-au urmarit pe vitezoman și asta pentru ca nu a oprit la semnalele agenților. Circula cu o viteza record și cu o mașina fara placuțe de inmatriculare.S-au tras șase gloanțe pentru oprirea autoturismului. S-a baricadat in mașina și pentru extragerea lui, polițiștii…

- Polițiștii de la rutiera din Ilfov l-au urmarit pe vitezoman și asta pentru ca nu a oprit la semnalele agenților. Circula cu o viteza record și cu o mașina fara placuțe de inmatriculare. S-au tras șase gloanțe pentru oprirea autoturismului. S-a baricadat in mașina și pentru extragerea lui, polițiștii…