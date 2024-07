Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Neversea de la malul marii se apropie de final. In aceasta seara, 7 iulie 2024, se desfasoara ultimele concerte anuntate de organizatori. Ce de al patrulea apus de la Neversea este asteptat cu entuziasm de fanii festivalului si in aceasta seara, moment in care isi promit ca vor dansa si vor…

- S a facut proba la tortul lui Steve Aoki pentru festivalul Neversea care are loc in perioada 4 7 iulie 2024 in municipiul Constanta.Pentru a demonstra ca se respecta reteta si ca e tortul mare la "impactul" cu publicul, astazi, 4 iulie 2024, s a facut proba.Se stie deja ca Steve Aoki are o traditie…

- In mai putin de doua zile se deschid portile celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea. Editia cu numarul sase va aduce peste 100 de artisti pentru zecile de mii de fani din Romania si din strainatate. Festivalul se va desfasura pe o suprafata impresionanta de 110.000 de metri patrati…

- Festivalul de muzica UNTOLD, organizat la Cluj-Napoca, din anul 2015, ocupa locul trei, in top 100 al celor mai mari festivaluri din lume, urcand trei pozitii, anul acesta – au anuntat organizatorii. Realizat de publicatia britanica DJ Mag, clasamentul este construit pe baza voturilor primite din partea…

- Louis Tomlinson și Tom Grennan vin pentru prima data la festivalul UNTOLD. Zerb, Milky Chance, Steve Aoki, Nicky Romero, Blasterjaxx, Jax Jones, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan și Tujamo sunt noile nume confirmate pentru UNTOLD 2024.

- Neversea a anunțat, joi, artiștii care vor urca pe scena festivalului, intre 4 și 7 iulie, la Constanța. Maluma, Nick Carter, Bebe Rexha, G-Eazy, Salvatore Ganacci vor urca pe scena principala a festivalului. Alok, Don Diablo, Steve Aoki, Tujamo sunt alte nume care se regasesc pe lista artiștilor care…