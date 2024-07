Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in jurul orei 23.00, un accident rutier a avut loc intre Cernavoda si Seimeni, judetul Constanta La locul incidentului au intervenit trei resurse ale Servicului de Ambulanta Judetean Constanta Saj B2, Smurd N si Smurd B. Potrivit reprezentantilor SAJ Constanta, accidentul s a soldat cu trei…

- In intervalul 22 ndash; 27 iulie 2024 angajatii Societatii "Drumuri Judetene Constanta" efectueaza mai multe lucrari de reabilitare, modernizare si punere in siguranta a drumurilor judetene. Pentru drumuri bune si sigure in judetul Constanta se actioneaza pe: DJ 391 Albesti ndash; Negru Voda: plombare…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța noi lucrari saptamana aceasta in zona de vest, pe drumurile naționale și autotrazi: Pe unul din cele... The post Saptamana noua cu lucrari și pe drumurile din Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța noi lucrari saptamana aceasta in zona de vest, pe drumurile naționale și autotrazi: Pe unul din cele... The post Saptamana noua cu lucrari pe drumurile naționale și autostrazi in partea de vest appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța noi lucrari pe drumuri naționale și autostrazi in zona de vest pentru saptamana aceasta, dar și trei... The post Lucrari pe drumurile din vestul țarii și 3 transporturi agabaritice. Care sunt rutele alternative appeared first on Special Arad ·…

- Liceul Teoretic "Anghel Saligny" din Cernavoda a semnat prin cumparare directa cu Panaf Eval SRL contractul vizand lucrari de renovare sali de clasa. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se face precizarea ca valoarea contractului este de 117.260,1 lei. Denumirea…

- Lucrari in plina desfașurare pe mai multe drumuri județene din Dambovița! „Cu fonduri europene sau din bugetul Consiliului Județean Dambovița se asfalteaza drumuri și se reabiliteaza poduri, se amenajeaza trotuare, rigole carosabile și accese la proprietați! Pentru drumuri mai bune și mai sigure in…

- Firma castigatoare este Hidro First TGV SRL. Primaria Comunei Independenta, judetul Constanta, a atribuit un contract prin cumparare directa pentru lucrari de reparatii cismele din satul Tufani. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 51.475,00 lei. Firma castigatoare…