- Mai multi turisti au fost zilele trecute protagonistii unui scandal pe plaja din Eforie. Oamenii erau suparati ca salvamarii nu le permit sa intre in apa, avand in vedere ca marea este agitata iar pe plaja a fost arborat steagul rosu care interzice scaldatul. La fata locului a fost solicitata interventia…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Sectorul 4 au facut 9 percheziții domiciliare și au pus in executare doua mandate de aducere, in județele Vrancea și Bacau, intr-un dosar penal de evaziune fiscala in forma continuata.In perioada 2013 – 2017, un barbat și o femeie,…

- Un cilindru urias, care a fost gasit in apropiere de Green Head, la nord de Perth, in Australia de Vest, provine cel mai probabil de la o racheta indiana, este concluzia la care a ajuns Agentia Spatiala Australiana, relateaza News.ro. Cilindrul, cu o inaltime de aproximativ 2,5 metri si partial confectionat…

- O gorjeanca a fost agresata, aseara, de fostul concubin in fața casei sale din municpiul Targu Jiu. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112, de o femeie despre faptul ca a fost agresata fizic. Femeia de 31 de ani, din Targu Jiu, in timp ce se afla in fața imobilului…

- Cea mai periculoasa plaja din Romania. Ministerul Sanatații a facut publice rezultatele verificarii calitații apelor și plajelor de pe litoralul romanesc. Potrivit raportului, una dintre stațiunile de la malul marii prezinta un risc crescut pentru turiștii care vor sa se scalde.Este vorba de stațiunea…

- Certificarile ”Blue Flag“ sunt acordate de Foundation for Environmental Education (FEE) plajelor publice sau private care indeplinesc criteriile legate de calitatea apei, acces facilitat, siguranta si curatenie.Ca sa obțina ”Blue Flag”, administratorii plajelor trebuie sa indeplineasca peste 30 de criterii:…