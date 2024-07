Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 iulie 2024, traficul din judetul Constanta este intens.De la sensul giratoriu pana la intrarea in localitatea Costinesti este plin de masini.Turistii au venit in Costinesti pentru festivalul "Beach, please ", care incepe in aceasta seara si se termina duminica, 14 iulie.Fotografii si video…

- Atenie, soferi Astazi, 30 iunie 2024, pe autostrada A3 Ploiesti Bucuresti, la km 48 arde un lan de grau.Traficul se desfasoara cu dificultate din cauza fumului.Fotografii si video de acolo le puteti vedea in galeria foto video a materialului.Citeste si:Stiri Constanta: Interventie de urgenta in statiunea…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a semnat o noua dispozitie prin care mai multe vehicule vor fi ridicate de pe domeniul public. Astfel, incepand de saptamana asta, politistii locali vor ridica 41 de vehicule din care 13 fara stapan si 28 abandonate pe care le vor transporta in parcul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata in jurul orei 6.15 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa situata pe strada Rascoalei din Techirghiol.S a intervenit initial cu doua autospeciale…

- Atentie, soferi.A avut loc un accident rutier in intersectia Dacia, municipiul Constanta.Din primele informatii, a fot implicaa o masina de politie.Vom reveni cu detalii Citeste si:UPDATE. Stiri Constanta: Eveniment rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Trocadero. Intervine o ambulanta FOTO…

- Atentie, soferi In mai multe intersectii din municipiul Constanta au fost trasate niste marcaje pentru a atentiona soferii ca este pista de biciclete.Acest lucru a fost facut pentru a i face pe soferi mai atenti si pentru a spori siguranta in trafic a biciclistilor.Pozele de astazi sunt facute la intersectia…

- Atentie, soferi Pe drumul care leaga Constanta de Tulcea, DN 22, a avut loc un accident rutier.Acest accident a avut loc intre localitatile Tariverde si Mihai Viteazul din judetul Constanta.Fotografii de la accident le puteti vedea in galeria foto a materialului.Citeste si:Condamnare definitiva pentru…