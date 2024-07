Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Costanta au fost alertati cu privire la un incendiu la o casa din localitatea Corbu.La fata locului, pompierii intervin cu trei masini de stingere, o autoscara si un echipaj de prim ajutor.Interventia este in dinamica.Sursa…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier unde au fost implicate trei motociclete intrate in TIR pe DJ226, in localitatea Sacele.La fata locului au intervenit pompierii.Interventia este in dinamica.Citeste…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la o persoana inecata, sub podul de cale ferata din localitatea Ovidiu.Salvatorii au declarat o decedata.Citeste si:Stiri Constanta azi: Interventie de urgenta pe Plaja Modern.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta cu privire la un incendiu la autocamion pe autostrada A2, km. 163, sens spre Constanta.Pompierii au intervenit la fata locului.Interventia este in dinamica.Citeste si:Un autocar cu 35 de cetateni ucraineni…

- Astazi, 10 iulie 2024, incepand cu ora 7:10, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta a reluat cautarile la Neptun a unei persoane care s ar fi inecat seara trecuta la steaguri.Pompierii intervin cu 17 scafandri, o ambarcatiune si un echipaj de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la o casa din localitatea Techirghiol, strada 9 Mai.La fata locului au ajuns pompierii.Interventia este in dinamica.Citeste si:Stiri Constanta: UPDATE. Incendiu…

- Astazi, 02 iunie 2024, echipele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea au raspuns prompt la un apel de urgenta in incinta unui hotel din Eforie Nord.Un copil a fost scos dintr o piscina intr o stare constienta si cooperanta, datorita interventiei rapide a personalului…

- La fata locului intervin pompierii. Pompierii din cadrul Inspectoratului penru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un incendiu la un autoturism in Constanta, la intrare in Port, Poarta 3.La fata locului intervin pompierii.Interventia este in dinamica.Citeste…