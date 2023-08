Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 august 2023, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Politiei statiunii Costinesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe aleea Promenadei, ar fi avut loc o agresiune fizica intre mai multe persoane. La data de 6 august 2023, in jurul orei 19.15, politistii din cadrul Politiei…

- Camerele de supraveghere au surprins cum tanarul din Costinești care a incendiat gardul clubului folosind lichid inflamabil. Incendiul se extinde rapid. In urma apariției unor imagini in mediul online, cu privire la un barbat, care ar fi incendiat o porțiune din gardul unui club din stațiunea Costinești,…

