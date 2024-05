Știri Constanta: Barbat de 27 ani, arestat in urma perchezitiilor…

La data de 29 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 27 de ani. Acesta este banuit de savarsirea infractiunii de folosire cu rea credinta a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea, in scop contrar interselor acesteia sau in folosul propriu, potrivit IPJ Constanta. Din cercetarile efectua ...