- Un accident rutier s a produs la intersectia soselei din localitatea Ovidiu cu soseaua spre localitatea Poiana.Evenimentul rutier s a produs intre 3 autoturisme, cu 1 victima constienta, incarcerata, transmite ISU Dobrogea.Intervine Det. Fripis cu 1 Descarcerare si 1 echipaj SAJ ...

- Un incendiu s a produs azi, 12 decembrie in Eforie Nord Este vorba despre un incendiu la o anexa, langa un Camin de batrani, in localitatea Eforie Nord, strada Ghiocelului, transmite ISU Dobrogea. Intervine Statia Tuzla cu 2 ASAS, 1 SMURD Statia Tuzla, ATPVM Sectia Mangalia, ATPVM Det. Medgidia, autoscara…

- Incendiu in Constanta, azi, 10 decembrie Este vorba despre un incendiu la un apartament, in Constanta, pe strada Negru Voda, transmit reprezentantii ISU Dobrogea. Intervine Det Fripis 2 ASAS, 1 Desca, 1 ASII, 1 SMURD B2.Misiune in dinamica ...

- Incendiu in Agigea, azi, 09 decembrie Evenimentul s a produs in zona Sanatoriu. Intervine Detasamentul Port cu 2 ASAS, Det Palas cu 1 ASAS, 1 autoplatforma si Detasamentul Fripis cu 1 autoscara, transmite ISU Dobrogea. Misiune in dinamica ...

- UPDATE Situatia de urgenta nu se confirma, transmit reprezentantii ISU Dobrogea. Echipajele ISU Dobrogea sunt solictate sa intervina in aceasta seara pe strada Eliberarii din Constanta. Este vorba despre un miros inecacios, iritant, pe scara blocului in Constanta, str. Eliberarii, nr. 31, transmite…

- Un incendiu s a produs azi, 10 noiembrie, la Costinesti, judetul Constanta. Este vorba despre un incendiu la podul unei case in Costinesti, str. Prof Alexianu, nr. 5A, transmit reprezentantii ISU Dobrogea. Intervine Statia Tuzla 2 ASAS si SMURD B cu 10 subofiteri.Misiune este an dinamica ...

- Astazi, 17 octombrie, pe strada Aurora din Constanta, un miros puternic de benzina a fost semnalat in subsolul unui bloc. Autoritatile au intervenit imediat pentru a gestiona situatia si a preveni orice potential pericol pentru locuitori.Echipa de interventie a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati in aceasta dimineata, 15 octombrie 2023, cu privire la un acccident rutier cu doua autovehicule implicate si o victima, in Constanta, varianta Ovidiu, dupa trecerea de pietoni de la Leroy…