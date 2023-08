Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au dispus marți masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 33 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. La data de 8 iulie,…

- Un accident rutier a avut loc in seara zilei de 23 Iunie 2023, ora 21:30, pe raza comunei Motatei din judetul Dolj.Potrivit IPJ Dolj, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier grav in comuna Motatei.Politistii deplasati…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in satul Caprioru. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 66 de ani, din municipiul București, in timp ce ar fi condus un autoturism…

- Un șofer din Botoșani a fost amendat cu suma de 5000 de lei pentru ca a luat o persoana la ocazie. Incidentul s-a petrecut luni, 12 iunie 2023. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit, pentru control, pe drumul național DN 29 D, din comuna Stauceni, un autoturism condus de un barbat, de 60…

- Un șofer din Dolj a fost prins de polițiști dupa ce a urcat la volan avand o alcoolemie zdravana. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Barbatul a fost depistat la volan avand o alcoolemie de 2,00 mg/l alcool pur in aerul expirat – anunța joi, 8 iunie, IPJ Dolj. Mașina condusa de omul baut a […] The post…

- Polițiștii și pompierii de la ISU Cluj au intervenit duminica dimineața devreme la un accident rutier produs pe DN1C-E576, in localitatea Jucu de Mijloc din județul Cluj. O mașina a fost gasita de aceștia in mijlocul unui restaurant, relateaza portalul de știri locale Cluj Live.Un șofer in varsta de…