- Interpretul de muzica usoara Ilie Micolov (foto), care a murit sambata dupa-amiaza, la varsta de 69 de ani, in locuinta sa din Oglinzi, judetul Neamt, va fi inmormantat maine, 24 iulie, in orasul sau natal Suceava.

- Servirea ultimei mese a zilei inainte de ora 21.00 sau cu cel puțin doua ore inainte de a merge la culcare poate reduce cu aproximativ 20% riscul de imbolnavire de cancer la san sau la prostata, potrivit rezultatelor unui studiu care a fost realizat pe un eșantion de peste 4.000 de persoane.

- Senatul a adoptat miercuri, in calitate de prima Camera legislativa sesizata, proiectul de modificare a Codului de procedura penala. Senatorii au aprobat toate modificarile la Codul de procedura penala propuse in raportul Comisiei speciale pentru legile justitiei condusa de Florin...

- Horia Brenciu este acuzat ca s-a filmat la volan, in timp ce inregistra un promo pentru emisiunea sa la radio. Fanii din mediul online au fost scandalizați de acest gest pentru ca a venit la scurt timp dupa ce un șofer omorat noua oameni pentru ca era atent la telefon nu la drum. In timp ce…

- Stewart Lupton a murit la 43 de ani, in Salt Lake City. Anuntul a fost facut de unul dintre cei mai buni prieteni ai cantaretului, Walter Martin, care nu a precizat insa si cauza decesului, anunta New York Times. v

- Inca o tragedie. Doliu in Romania! Este știrea trista a zilei. S-a petrecut cu puțin timp in urma.S-a mai stins din viata un mare om de film… Dumnezeu sa-l odihneasca! Lucian Pintilie a incetat din viața, miercuri, la varsta de 84 de ani. Regizorul era internat in stare grava in spital de ceva vreme.…