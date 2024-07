Stiri pe aceeasi tema

- Avarie la rețeaua de energie electrica din Alba Iulia. Locuitori de pe mai multe strazi au ramas fara curent electric O avarie la rețeaua de energie electrica din Alba Iulia a fost semnalata inca din prima parte a zilei de duminica. Locuitori de pe mai multe strazi au ramas fara curent electric. Potrivit…

- Din totalul proiectelor din regenerabil care au obținut avizul tehnic de racordare de rețea (ATR), doar 10-15% se vor și materializa și vor produce energie electrica, potrivit datelor prezentate de Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul ANRE, la forumul energetic regional FOREN 2024, care se desfașoara…

- Peste 600 de locuitori din doua localitati din judet au ramas fara energie electrica in urma precipitatiilor abundente si a vantului puternic, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘La nivelul judetului o linie electrica aeriana de medie tensiune este partial…

- 13 Puncte de Transformare din localitațile Toplița și Bilbor au ramas nealimentate cu energie electrica, dupa o furtuna puternica. Potrivit ISU Harghita, echipele distribuitorului de energie electrica acționeaza in teren pentru remedierea defecțiunilor. ANM a emis o avertizare now casting cod portocaliu…

- Avarii la rețeaua electrica, in Alba, dupa furtuna. Mii de locuitori au ramas fara curent. Intervenții ale echipelor DEER Avarii la rețeaua electrica din Alba dupa furtuna de luni dupa-amiaza. Mii de locuitori din județ au ramas fara curent. Echipele DEER-Electrica au acționat pentru remedierea incidentelor.…

- Furnizarea apei, intrerupta intr-o zona a municipiului Alba Iulia. Avarie la o conducta din rețeaua de alimentare Apa CTTA Anunța ca furnizarea apei potabile este intrerupta, luni dupa-amiaza, pe un tronson din bdul Republicii din Alba Iulia. Cauza este o avarie la conducta de alimentare cu apa potabila.…

- Peste 20.000 de locuitori din Targu-Jiu au ramas fara apa marți, 7 mai, dupa ce o conducta magistrala veche de 65 de ani s-a spart la o adancime de cinci metri, iar bulevardul Ecaterina Teodoroiu a fost acoperit cu apa, pe cateva sute de metri, au relatat Pro TV și Antena 3.La ora 13.30, Aparegio Gorj…

- Avarie la rețeaua de energie electrica in Alba Iulia. Locuitori de pe mai multe strazi, fara curent, in prima zi de Paște Avarie la rețeaua de energie electrica in Alba Iulia. Locuitori de pe mai multe strazi din Alba Iulia au ramas fara curent in gospodarii, in prima zi de Paște. Incidentul s-a petrecut…