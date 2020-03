Stiri pe aceeasi tema

- Italia extinde masurile stricte de carantina, care implica și interzicerea de a participa la adunari publice, pe intreg teritoriul țarii, a anunțat, luni seara, premierul Giuseppe Conte. Acesta a spus ca...

- Toata Italia devine zona protejata, a anuntat premierul tarii, Giuseppe Conte. Deplasarile vor fi restranse si vor fi adoptate in intreaga tara masurile luate de duminica in Lombardia si alte 14 provincii care reprezentau pana acum „zona rosie”, scrie digi24.ro . Sunt cele mai dure masuri luate in Peninsula…

- Numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus in Italia a crescut cu aproape 1800 de cazuri, in doar 24 de ore, motiv pentru care autoritațile au decis sa ia masuri fara precedent, și anume intreaga țara a fost plasata in carantina.

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

- Autoritațile italiene au anunțat in aceasta dimineața ca vor inchide zone mari din nordul tarii, pentru a lupta impotriva propagarii epidemiei de coronavirus, a anuntat, duminica dimineata, premierul Giuseppe Conte, potrivit Reuters. Aceste masuri, fara precedent, vor afecta aproximativ 16 milioane…

- Italia, tara in care locuiesc peste 1.200.000 de romani, a devenit, peste noapte, cel mai mare focar de coronavirus din Europa, in contextul in care, ieri, numarul de persoane diagnosticate cu Covid-19 depasise...

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…