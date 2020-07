Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un șofer de 26 de ani, care provocat un accident rutier mortal pe DN1, condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani de inchisoare, cu suspendare Un tanar sofer din Cluj, in varsta de 26 de ani, care a provocat un accident rutier mortal pe DN1, a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 2 ani…

- Margherita de la Clejani a decis sa faca schimbari importante in viața ei, dupa ce in urma cu doar cateva saptamani, a fost implicat intr-un scandal, in urma unui accident rutier pe care l-a provocat. Artista a fost suspecta ca ar fi consumat droguri, in acel moment. Acum, fiica Clejanilor a luat o…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 3 iunie 2020, in jurul orei 13.00, pe DN 1, in Lancram. Traficul in zona este blocat. Traficul este blocat miercuri la amiaza pe DN 1, pe raza localitații Lancram din cauza unui accident rutier.Din primele informații este vorba despre o coliziune intre un autoturism…

- In urma cu puține minute, o mașina inmatriculata in județul Vaslui a fost implicata intr-un accident rutier la Iași. Din primele informații, evenimentul rutier s-a produs in zona Bucium din cauza șoferului autoturismului ,care nu a mai putut face curba in zona. La fața locului s-a deplasat o ambulanța…

- Dorian Popa a fost implicat, joi, intr-un accident auto. Evenimentul s-a produs la cațiva kilometri de la ieșirea din București, pe DN1 , anunța cancan.ro. Dorian Popa a recunoscut ca vina ii aparține in totalitate, pentru ca nu s-a asigurat in momentul in care a schimbat banda. „Hatz, Johnele,hatz!…

- O autospeciala a Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca aflata in misiune a fost implicata, luni seara, intr-un accident de circulatie in Piata Avram Iancu din municipiu, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, doi jandarmi fiind transportati la spital, potrivit Mediafax.

- O autospeciala a Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca, aflata in misiune, a fost implicata, luni seara, intr-un accident de circulatie in Piata Avram Iancu din municipiu, dupa ce a intrat in coliziune cu...

- Duminica, un barbat de 65 de ani, din Petrila, a murit intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Deva. The post Accident rutier mortal in vestul țarii. Un sofer s-a rasturnat cu masina appeared first on Renasterea banateana .