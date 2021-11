Stiri pe aceeasi tema

- Un turdean a realizat o inregistrare video in care arata cum unul dintre terenurile agricole din zona cartierului Poiana este transformat intr-o groapa de gunoi, dupa ce a fost exploatat de balast,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Portarul de la Spitalul Municipal Turda nu respecta nicio regula sanitara anti-COVID, neavand masca de protecție, deși interacționeaza cu mai multe persoane. Aceasta poza a fost facuta azi, in jurul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O vulpița a fost fotografiata in zona Micro 1, in aceasta seara, de catre o cititoare care ne-a trimis mai multe fotografii. ”O vulpita ,plimbanduse in micro 1,in seara aceasta…”, ne-a trimis... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un cititor ne sesizeaza faptul ca in zona localitații Tureni exista o stana de oi (in zona Cheilor Turenilor), unde sunt caini agresivi care au fost scapați de sub control și care pun in pericol... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In jurul orei 00.00, un locuitor al strazii Panait Cerna ne-a semnalat faptul ca „s-a spart o țeava” a rețelei de distribuție a apei potabile pe o porțiune o strazii, inundand astfel curțile și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cursul zilei de astazi, un locuitor al strazii Panait Cerna Turda, și-a exprimat nemulțumirea pentru neanuțarea masurilor in urma lucrarilor de reabilitare al sistemului de apa potabila. Mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șoferul unui autoturism a avut ghinionul sa intre intr-un șanț cu lucrari neconforme, situat in zona spitalului din Campia Turzii. Incidentul s-a produs azi dimineața. ”Un șofer care se deplasa cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 18.30, in zona Micro 1, la intersecția strazilor Calea Victoriei – Fabricii – Baladei. Cel mai probabil, accidentul s-a produs... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!