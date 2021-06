Stiri pe aceeasi tema

In cursul zilei de joi, 20 mai 2021, o echipa a Consiliului Judetean Cluj a intervenit in urma unei situatii de urgenta cauzate de caderile masive de precipitatii inregistrate in zilele de 19 și 20...

Turdenii au reacționat dupa ce municipalitatea a sesizat „covoarele" de semințe din zona Bailor Sarate lasate in urma de tinerii care frecventeaza zona.

Saptamana trecuta la Turda a avut loc un seminar NATO Urban Financiar, in care s-au propus viziuni financiare pentru relansarea economiilor urbane.

- Un șofer care mergea de la Timișoara spre Urseni a aflat ca drumul sau spre casa nu va mai exista. Situația este o consecința a faptului ca prin avizele emise pentru centura Timișoara Sud, un drum de acces urban va fi barat cu o centura de zece metri lațime, fara separare de sens.

Mai toate parcurile turdene beneficiaza de acțiuni de toaletare a copacilor, dar activitatea nu este apreciata intotdeauna de locuitorii zonei.

Promisiunile dinaintea alegerilor au fost repede date uitarii, iar de la "inceperea lucrarilor" la drumul de legatura intre DN1 Turda-Cluj și Autostrada A3, in zona Tureni, ori chiar "se va circula...

Problema aglomerarii traficului in zona de la Kaufland este una care genereaza un disconfort șoferilor care tranziteaza zona, la anumite ore. Asta l-a determinat pe un turdean sa vina cu o soluție...

Locuitorii din Tritenii de Jos continua sa reclame starea proasta a drumurilor din comuna și incep sa-l regrete pe fostul primar Sașa Valer care era mult mai preocupat de infrastructura decat...