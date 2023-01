Știrea Cititorului: „Pericol public la intersecția străzii Rândunicii cu strada Ștefan Furtună!” Un cititor TurdaNews, ne-a semnalat ca la intersecția strazii Randunicii cu strada Ștefan Furtuna, muncitorii au uitat sa inchida cutiile de la stalpii de electricitate. Potrivit cititorului nostru, cand s-au montat stalpii de electricitate in aceasta zona, muncitorii au uitat sa inchida cutiile, iar pericolul este garantat. Prin urmare, cititorul nostru cere administrației sa ia [...] Articolul Știrea Cititorului: „Pericol public la intersecția strazii Randunicii cu strada Ștefan Furtuna!” apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

