Știrea Cititorului: O turdeancă a rămas dezamăgită de comportamentul unui șofer de autobuz O cititoare TurdaNews a ramas dezamagita de atitudinea unui șofer Fany. Aceasta ne relateaza cum vineri, pe ruta Cluj-Napoca – Turda, șoferul nu a vrut sa-i deschida ușa portbagajului pentru a-și pune bagajul și a avut un comportament agresiv verbal. „Sunt obligata sa fac sesizare pentru urmatoarele : la Mijlocul de transport Fany,data 23.06.2023,ora 9.10 [...] Articolul Știrea Cititorului: O turdeanca a ramas dezamagita de comportamentul unui șofer de autobuz apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

